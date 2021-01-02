شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ناعيًا وحيد حامد: «رحل عبقري عربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وفاته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات «تويتر» قائلاً: السيناريست الكبير وحيد حامد إلى رحمة الله.. عزائي إلى أسرته الكريمة وإلى مصر، رحل عبقري عربي في صناعة السينما«.

و شُيعت جنازة الكاتب المصري الراحل وحيد حامد من مسجد الشرطة في القاهرة، ظهر اليوم، بحضور نجله المخرج مروان حامد ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعدد من أصدقاء وتلامذة حامد الذين دخلوا في نوبات بكاء شديدة حزناً على رحيله.