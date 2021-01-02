شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يفتتح بطولة كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الفنان تامر حسني سيفتتح بطولة كأس العالم لكرة اليد، مع وجود تنسيقات مع وزارتي الشباب والنقل لتقديم تذاكر لحضور المباريات بأسعار مخفضة.

وأضاف- خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة صدى البلد- أن مصر أصبحت جاذبة للكثير من البطولات القارية العالمية، مع انتظار أحداث رياضية أخرى عقب بطولة كأس العالم لليد.

واستطرد أن مصر سوف تستضيف بطولة العالم للرماية، في فبراير المقبل، وبطولة العالم للدراجات في إبريل المقبل.