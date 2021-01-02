شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصدر قرارًا جديدًا بخصوص مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت 2 يناير غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

واصدر وزير الشباب والرياضة قرار بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبي الوزارات المعنية والمشاركة في أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وخلال متابعة سير العمل بالغرفة أكد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد تأتي وفق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة في استضافة البطولات والأحداث الكبرى التي تقام على أرض مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن غرفة العمليات تعمل على التواصل مع كافة لجان التشغيل والمتابعة في الصالات الخاصة بإستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهولة ويسر وإزالة أي عوائق أو مشكلات تحدث في البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات .

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية.