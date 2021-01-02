شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طعن «حل نادي الشرقية» لـ ١٧ يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن المقام من على ايوب المحامى ،وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والتي طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضى والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ،لجلسة ١٧ يناير المقبل .

جاء في الدعوى التي اختصمت كل من وزير الشباب والرياضة،ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية أنه ورد للنادي الذي يمثله الطاعن قرار الوزير رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب .

وأضافت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبني على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلاً عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثماراً مناسباً ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة إختصاصاته، وجاء القرار الطعين مخالفاً لنصون القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي .

فضلٱ على أن القرار قد جاء مشوباً بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية.