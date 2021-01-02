شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المرحلة الأولى لدورة الألعاب الرياضية لقوات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسدل الستار على منافسات المرحلة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الحادية عشرة لقوات الدفاع الجوي، التي أقيمت منافساتها على ملاعب ومنشآت المدينة الرياضية في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وشهد اليوم الأخير تتويج مدير الدورة العقيد نايف بن الحميدي العتيبي للفائزين في بطولة كرة القدم، إذ جاء منتخب المجموعة الثانية أولاً ونال كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما حل منتخب المجموعة الرابعة ثانياً ونال الميداليات الفضية.

وستنطلق في نهاية الأسبوع الحالي منافسات المرحلة الثانية للدورة، وستكون تحت ضيافة مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، من خلال خمس ألعاب هي (اختراق الضاحية وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والكاراتيه)، وستشهد مشاركة أبرز نجوم منتخباتنا الوطنية ولاعبي الأندية المميزين.

يذكر أن منتخب المجموعة الخامسة يتصدر ترتيب نقاط الدورة بـ38 نقطة مقابل 36 للمجموعة الثانية و22 للمجموعة الأولى، وتتنافس المنتخبات الستة المشاركة في 14 لعبة، حيث انتهت منها خمس ألعاب وتبقت 9 ألعاب قد تغير مراكز المنافسة وتزيد قوة البطولة.