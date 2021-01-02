شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يعطل الرائد بـ«القاتل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أدرك فريق القادسية تعادلاً صعباً مع مضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول سيطرة لصاحب الأرض فريق الرائد، وتمكن مهاجمه نيمانيا نيكوليتش من تسجيل هدفين في الدقيقتين (15، 41)، وفي الشوط الثاني أعاد فريق القادسية ترتيب أوراقه وسيطر على اللقاء وأحرز محترفه دانيلو أسبريا الهدف الأول (د: 55)، وأضاف زميله ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني والتعادل للقادسية في الوقت بدل الضائع (د: 90+1).
وشهد اللقاء طرد لاعب الرائد نيمانيا ميليتيتش في آخر دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة وصل القادسية للنقطة 14 محتلا المركز العاشر، ووصل الرائد للنقطة 12 محتلا المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يعطل الرائد بـ«القاتل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.