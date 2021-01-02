شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يعطل الرائد بـ«القاتل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدرك فريق القادسية تعادلاً صعباً مع مضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول سيطرة لصاحب الأرض فريق الرائد، وتمكن مهاجمه نيمانيا نيكوليتش من تسجيل هدفين في الدقيقتين (15، 41)، وفي الشوط الثاني أعاد فريق القادسية ترتيب أوراقه وسيطر على اللقاء وأحرز محترفه دانيلو أسبريا الهدف الأول (د: 55)، وأضاف زميله ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني والتعادل للقادسية في الوقت بدل الضائع (د: 90+1).

وشهد اللقاء طرد لاعب الرائد نيمانيا ميليتيتش في آخر دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة وصل القادسية للنقطة 14 محتلا المركز العاشر، ووصل الرائد للنقطة 12 محتلا المركز الثاني عشر.