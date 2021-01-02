شكرا لقرائتكم خبر عن هودجسون مندهش من تراجع مستوى شيفيلد يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس: إن التراجع الكبير في مستوى شيفيلد يونايتد هذا الموسم يعد من الظواهر الغريبة في عالم كرة القدم، لكنه مع ذلك يبقى منافساً يصعب التغلب عليه، رغم أنه لا يزال يبحث عن انتصاره الأول.

وكان شيفيلد الحصان الأسود الموسم الماضي حين احتل الفريق الصاعد حديثاً وقتها للدوري الممتاز المركز التاسع لكن كتيبة المدرب كريس وايلدر حصدت نقطتين فقط من أول 16 مباراة هذا الموسم لتتذيل الترتيب.

وخسر بالاس مباراتين على ملعبه وخارجه الموسم الماضي أمام شيفيلد يونايتد وقال هودجسون إن فريقه، الذي لم يعرف طعم الفوز في خمس مباريات، سيكون الطرف الأقل ترشيحاً للانتصار في مواجهة شيفيلد السبت.

وقال: أتذكر تماماً الهزيمتين أمام شيفيلد يونايتد الموسم الماضي ما يدهشني أن الفريق ذاته لم يعد كما كان العام الماضي. هذه واحدة من أغرب الظواهر في كرة القدم. قدم اللاعبون العام الماضي أداء رائعاً وفي العام التالي يتذيلون الترتيب بنقطتين فقط. لكن مع ذلك سنواجه منافساً يصعب جداً الفوز عليه. سندخل المباراة بصفتنا الطرف الأقل ترشيحاً للفوز. ترتيبهم في الدوري لا علاقة له بالمباراة لأننا نبدأ المواجهة والكفة متعادلة.