أعلنت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارها بإحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.

وحضر مرتضى منصور منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقى، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، وأرجأت المحكمة القرار حتى نهاية الجلسة .

وأقام الطعن مرتضى منصور بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار «جديد» من «الإدارية» بشأن طعن مرتضى منصور للمطالبة بإعادة فرز أصوات دائرته بانتخابات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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