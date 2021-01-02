الشحات مبروك يتصدر «جوجل» بعد هجومه على «بيج رامي».. وحديثه عن «مستر أولمبيا» و«المنشطات»

أثار الشحات مبروك، بطل مصر السابق في كمال الأجسام، جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، وذلك بتصريحاته عن المصري ممدوح السبيعي" الملقب بـ "بيج رامي"، والذي فاز مؤخراً بلقب "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام الشهر الماضي.

وتسببت تصريحات الشحات مبروك، لقناة "أون تايم سبورتس" أمس الجمعة، في تصدره التريند على محرك البحث "جوجل".

وقال الشحات مبروك في تصريحاته إن بطولة مستر أولمبيا "تنظمها شركة خاصة، ولا تشترط مشاركة لاعبين من جنسيات أخرى، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنها لا تخضع للرقابة على المنشطات".

وأكد بطل مصر السابق أن بطولة مستر أولمبيا تهتم أكثر بحجم العضلات، بغض النظر عن أسباب ذلك، حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، على حد تعبيره.

وصرح مبروك قائلاً: "هو المطلوب مني تبقى عضلاتي منفوخة زي المحترفين.. لو كان الأمر كده كانوا قاموا بإلغاء تحليل المنشطات في الأولمبياد"، متطرقًا إلى واقعة طرد مارداونا من كأس العالم لتعاطيه المنشطات.

ولفت مبروك إلى أن بطولة العالم لكمال الأجسام للهواة مستواها قوي، خاصة أنها تتم بتنظيم الاتحاد الدولي لرياضة كمال الأجسام، مشيراً إلى أنه عندما فاز ببطولة العالم لكمال الأجسام للهواة، لم يكن أحد في مصر يعلم بها أو قواعد لعبة كمال الأجسام من الأساس.

يشار إلى أن الشحات مبروك أحرز بطولة العالم 11 مرة بدأها عام 1987، وغيرها من البطولات، التي رفع فيها إسم مصر عالياً.