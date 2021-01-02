قرار مفاجئ لـ ميسي يصدم به طموحات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قرر البقاء في صفوف الفريق الكتالوني حتى الصيف المقبل حيث ينتهى عقده، وعدم التفاوض مع ناد آخر في يناير الجاري، رغم أنه يحق له ذلك.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالوية بأن ميسي استقر على البقاء بين صفوف برشلونة، وعدم الرحيل بعد انتهاء عقده، أو الاستماع لمفاوضات أي من الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن "البرغوث" الأرجنتيني ينتظر مصير الانتخابات التي تجرى في الوقت الحالي، لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد، من أجل إخبار إدارة النادي بموقفه من الرحيل ورغبته في البقاء.

ويرغب ميسى فى رؤية مستقبل لنادٍ مع رئيس برشلونة الجديد وطموحات النادي ومشروعه، وبعد ذلك يقرر الاستمرار مع النادي من عدمه.

وسيكون بقاء ميسي في برشلونة بمثابة ضربة قوية للعملاقين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، لترقبهما مصيره مع برشلونة، من أجل التوقيع معه والتي يخططان لها على مدار الفترة الماضية.

وكان السيتى الأقرب لضم ميسي حيث كان النادي الإنجليزي يرى أن تجديد عقد بيب جوارديولا مع الفريق كافى لإقناع ميسى بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".