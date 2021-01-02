شكرا لقرائتكم خبر عن أبو طالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أبو طالب العيسوى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي:

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي.

خط الدفاع.. مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان الشريفي، البدري، كاستيلو،

خط الوسط.. دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، احمد مصطفى، محمد الشامي، محمد مخلوف، عماد حمدي، أحمد مدبولي .

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم استعدادا لملاقاة مصر المقاصة غدا لحساب الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها اللعب فى المساحات والتسليم والتسلم.

واختتم المران بتقسيمة مصغرة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الفريق الفيومى على ملعبه.

واستمر الانجولى فى تدريباته التأهيلية بعد تأكد عدم لحاقه لقاء الغد.

وعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة الفريق الفيومى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته وحذر نجوم الدراويش من انتفاضة المقاصة الذى تلقى خسارة من الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذر وتجنب الاخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى المسابقة لتحسين مركز الفريق فى جدول الدوري.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش، بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق الأصفر والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي..وأصدر محمد وهبة بيانا أكد فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ..السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ..تحية واحترامًا وبعد .. شرفت بتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادى فى ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادى الإسماعيلى العظيم، وأديت دورى بكل إخلاص وبما يرضى الله وضميرى وحبى للنادى الذى قدمنى لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث إننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التى تحقق آمال وطموحات النادى وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادى الإسماعيلي.

كان مجلس الإسماعيلى قد استقر على تكليف وهبة بتولى القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لاستقدام مدير فنى أجنبي، قبل أن يعتذر وهبة بسبب عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة فى قيادة الدراويش

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير الجارى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.