شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل سلبي، والتي جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز. وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن وخالد صبحي وطارق سامي ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو ومحمد إبراهيم ومحمد توني ومحمد مسعد.

خط الهجوم: شريف دابو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود عبد الحليم، رفيق كابو، محمد متولي كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: محمد طلعت.

يذكر أن الفريق السكندرى قد خسر من الزمالك بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدف دون رد فى نفس الجولة.