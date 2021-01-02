شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب ضم محمد فاروق من بيراميدز رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو نادى سيراميكا فاكسًا رسميًا لنظرائهم بنادى بيراميدز، يطلبون ضم محمد فاروق صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وأن سيراميكا يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة ومهارة عالية، الأمر الذى دفعهم لطلب التعاقد مع فاروق، نظرًا لإمكانياته التى ستفيد الفريق خلال مشواره فى مسابقة الدورى.

وطلب مسئولو سيراميكا من بيراميدز ضم محمد فاروق، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء بشكل نهائى، ومن المنتظر أن يعرض مسئولو بيراميدز الأمر على المدير الفنى الأرجنتينى أروابارينا لإبداء رآيه الأخير فى رحيل اللاعب، سواء بالموافقة أو الرفض والتمسك باستمرار فاروق خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت نفسه، يمتلك محمد فاروق العديد من العروض الشفهية من بعض أندية الدورى الممتاز التى ترغب فى التعاقد معه، والذى كان على بعد خطوة من الانضمام لصفوف الأهلى قبل بداية الموسم الحالى.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا بريمونتادا على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.