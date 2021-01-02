شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو مونديال اليد يقدمون نموذج محاكاة لحضور الجماهير أمام وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت 2 يناير غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 دولة .

وخلال متابعة سير العمل بالغرفة، أكد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد تأتى وفق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة فى استضافة البطولات والأحداث الكبرى التى تقام على أرض مصر .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن غرفة العمليات تعمل على التواصل مع كافة لجان التشغيل والمتابعة فى الصالات الخاصة باستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات، وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهلة ويسر وإزالة أى عوائق أو مشكلات تحدث فى البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات .

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، متطوعى بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة منتخبات 32 دولة وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى .

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أهيمة اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها فى البطولة دون أى خلل أو كسر للقواعد .

وكان متطوعو البطولة قدموا نموذج محاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة استاد القاهرة الدولى وفقا للإجراءات المحددة، ومن المقرر حضور نسبة تقدر بـ 30 % من سعة كل صالة من الصالات الأربعة المقرر إقامة مباريات البطولة عليها وهى صالة ستاد القاهرة الدولى، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة 6 أكتوبر .

وعلى هامش اللقاء قام وزير وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية شملت صالة استاد القاهرة الدولى المقصورة الرئيسية، والمدرجات ومنطقة الإعلاميين، وقاعات كبار الزوار .

كما شملت الجولة ملعب ستاد القاهرة الدولى الخاص بكرة القدم حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة الدولى سيكون جاهز لاستضافة مباريات كرة القدم ابتداءً من 15 يناير الجارى .

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهى صالة استاد القاهرة الدولى، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالاسكندرية

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبى الوزارات المعنية والمشاركة فى أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد .