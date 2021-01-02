شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسمح للأندية بالقيد الشتوى دون شرط سداد الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على السماح للأندية بقيد لاعبيها الجدد فى فترة القيد الشتوى الحالية دون شرط سداد المستحقات المتأخرة على الأندية، كما كان الحال فى فترة القيد الصيفية، حيث انتعشت خزينة اتحاد الكرة حينها بـ50 مليون جنيه من ديون الأندية.

وفتحت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، باب القيد الشتوي للاندية لتدعيم قوائمها باللاعبين في فترة القيد الثانية حيث كانت اللجنة قررت في اجتماعها الأول، تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021 بدلا من منتصف فبراير حتي منتصف مارس كما كان مقررا، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

كما قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.