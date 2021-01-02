شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى 2021.. الجونة يتصدر والطلائع فى المؤخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدورى 2021 يشهد تصدر فريق الجونة بقيادة مدربه الشاب رضا شحاتة، مع اقتراب نهاية الجولة الخامسة من عمر المسابقة، ومن المنتظر إقامة ثلاث مباريات اليوم، السبت فى ختام الجولة، بمواجهة سموحة وسيراميكا، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، والزمالك ضد إنبى، لاسيما بعد إقامة مواجهتين فقط أمس الجمعة، بين بيراميدز والإنتاج الحربى، والأهلى ضد وادى دجلة.



جدول ترتيب الدورى 2021

جدول ترتيب الدورى 2021

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالى..

ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90

فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلي وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وادى دجلة يوقف انتصارات الأهلي فى ليلة تألق محمد عبد المنصف