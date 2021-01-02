7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 2 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يلغى عقوبة "خصم النقاط" على الأندية حال تأخر سداد الغرامات، الأهلي يُنهي إجراءات قيد بواليا خلال ساعات محلياً وأفريقياً . اتحاد الكرة يلغى عقوبة "خصم النقاط" على الأندية حال تأخر سداد الغرامات قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة. الأهلي يُنهي إجراءات قيد بواليا خلال ساعات محلياً وأفريقياً يقوم مسئولو النادي الأهلي بقيد الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الجديد خلال الساعات المقبلة في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للإستعانة به في الإرتباطات المقبلة المحلية والأفريقية بعدما أعلن الأهلي التعاقد مع اللاعب الكونغولي أمس الأول ، الخميس، لمدة أربعة مواسم قادمة تبدأ من يناير الجاري، ويتطلع الأهلي للإستفادة من جهوده الفترة المقبلة خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق حالياً. اتحاد الكرة يخير وائل رياض بين المنتخب الأولمبى أو دجلة خيرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة وائل رياض، مدرب منتخب مصر الأولمبى، بين العمل فى المنتخب أو رئاسة قطاع الناشئين بنادى وادى دجلة، ومنحت اللجنة الثلاثية لـ"شيتوس" مهلة عدة أيام لحسم قراره النهائى وإبلاغ اتحاد الكرة به بشكل نهائى. إتجاه في الأهلي للاكتفاء بصفقة بواليا فى انتقالات يناير تتجه النية في النادي الأهلي للاكتفاء بصفقة الكونغولي والتر بواليا الذي تم التعاقد معه النادي أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم قادماً من الجونة لتدعيم هجوم المارد الأحمر الموسم الجاري بجانب المشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية بالدوحة خلال فبراير المقبل. اتحاد الكرة يؤكد استمرار لجنة الانضباط فى عملها وعدم إقالتها كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى فى عملها، وأنه لم يصدر أى قرار بإقالة اللجنة أو الاستغناء عنها، على أن يتم حل المشكلة الخاص بها، خاصة أن اللجنة الثلاثية تصرف رواتب للإدارات فقط وليس اللجان، وهو ما سيتم توفيق أوضاعه خلال الفترة المقبلة. دقيقة حداد فى مباراة الزمالك وإنبى على والدة حازم إمام أكد عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق، مضيفًا أن اللاعبين سيرتدون شارة سوداء في المباراة، لمؤازرة زميلهم، موضحًا أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

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