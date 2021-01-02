شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر وجود 3 محللين أداء بالجهاز الفنى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي يوشا فالدويا للعمل كمحلل أداء ضمن جهاز موسيماني فى الأهلي العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن هناك أكثر من شخص يقوم بهذا الدور فى الفريق منذ فترة.

الأهلي فاجأ الجميع بالتعاقد مع يوشا فالدويا للعمل فى منصب مُحلل أداء مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رغم أن الجهاز الفني للأهلي يضم محللى أداء آخرين هما المصرى أحمد سليمان والجنوب أفريقي موسى ماتلبا.

مصدر في الأهلي قال إن موسيماني حينما كان يتفاوض مع الأهلي لتدريب الفريق فى سبتمبر الماضي طلب التعاقد مع اثنين محللى أداء لقناعته الشديدة بدور المُحللين فى تشريح المنافس للجهاز الفني وكذلك إمداده بجميع المعلومات عن لاعبيه.

وأكد موسيماني لإدارة الأهلي أنه يؤمن بأن دور المُحلل فى الجهاز الفني لأي فريق من أهم أساسيات النجاح فى الكرة الحديثة، لذا طلب اثنين مُحللى أداء وقتها أخبره مسئولو الأهلي أن الجهاز الفني يضم مُحلل أداء هو أحمد سليمان ومن حقه اختيار آخر يعمل معه حسب رؤيته.

وبعد تولّى موسيماني تدريب الأهلي أحضر معه مواطنه موسي ماتلابا وبدأ العمل معه منذ اليوم الأول، وبعد مرور أسابيع جدد المدير الفنى للأهلي طلبه لإدارة النادي بالتعاقد مع مُحلل أداء أخر ربما لعدم قناعته التامة بأحمد سليمان.

وتفاوض موسيماني طوال الأيام الماضية مع أكثر من مُحلل أداء سبق له العمل معه في جنوب أفريقيا إلى أن استقر فى النهاية على اختيار يوشا الذى عمل معه من قبل مع منتخب جنوب أفريقيا، كما شغل نفس المنصب في فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.