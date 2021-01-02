شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن غدا استبعاد ربيع ياسين ومنظور من المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على استبعاد ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب والدكتور وليد منظور طبيب الفراعنة السابق من العمل فى المنتخبات الوطنية مرة أخرى. وتعلن غدا الأحد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قراراتها فى أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا، وتعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد لمناقشة بعض المستجدات.

وأعلن اتحاد الكرة، الخميس الماضي، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.