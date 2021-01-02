اتحاد الكرة يعلن غدا استبعاد ربيع ياسين ومنظور من المنتخبات الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على استبعاد ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب والدكتور وليد منظور طبيب الفراعنة السابق من العمل فى المنتخبات الوطنية مرة أخرى. وتعلن غدا الأحد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قراراتها فى أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا، وتعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد لمناقشة بعض المستجدات.
وأعلن اتحاد الكرة، الخميس الماضي، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.
وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.
كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.
وعلّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة ، قائلا: "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة"، وتابع ربيع ياسين: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الإتهامات التى طالتنى مؤخرا".
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