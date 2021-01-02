شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الإسماعيلى قبل المواجهة رقم 13 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الإسماعيلى منافسه مصر المقاصة غدا الأحد، فى إطار الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار محمد وهبة وتكليف أبو طالب العيسوى لاستكمال المهمة خلال الفتره المقبلة.

وسبق للإسماعيلى أن تواجه أمام الفرق التى دربها إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة فى 12 مواجهة حيث فاز فى مباراتين وتعادل 4 وخسر 6 مباريات، وله 18 هدفًا وعليه 25 هدفًا وحقق كلين شيت مباراة واحدة.

واجه إيهاب جلال، فريق الإسماعيلى خلال قيادته لـ 5 أندية مختلفة وهم ” تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وإنبى والمصرى ”

وكانت تلك المباريات خلال مسابقة الدورى العام وذلك على النحو التالى …

* 18 مارس 2014 ” تليفونات بنى سويف ” 1 / 1

* 21 سبتمبر 2014 ” مصر المقاصة ” 2 / 2

* 2 مايو 2015 ” مصر المقاصة ” 2 / صفر

* 23 ديسمبر 2015 ” مصر المقاصة ” 1 / 4

* 13 مايو 2016 ” مصر المقاصة ” 2 / 3

* 27 أكتوبر 2016 ” مصر المقاصة ” 1 / 2

* 2 أبريل 2017 ” مصر المقاصة ” 2 / 3

* 2 نوفمبر 2017 ” إنبى ” 1 / 1

* 2 أبريل 2018 ” الزمالك ” 3 / 1

* 14 أبريل 2019 ” المصرى ” 1 / 1

* 2 أكتوبر 2019 ” المصرى ” 1 / 3

* 4 سبتمبر 2020 ” مصر المقاصة ” 1 / 4