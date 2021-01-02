شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول "سلبي" بين سيراميكا وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول لمباراة سموحة وسيراميكا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن وخالد صبحي وطارق سامي ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو ومحمد إبراهيم ومحمد توني ومحمد مسعد.

خط الهجوم: شريف دابو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود عبد الحليم، رفيق كابو، محمد متولي كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: محمد طلعت.

ويحتل سموحة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعدما خاض أربع مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 6 نقاط جمعها من ثلاث مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.