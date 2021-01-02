شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومهمة مساء اليوم أمام إنبى فى الدورى الممتاز، يبحث خلالها الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بالمباراة..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وإنبى اليوم؟

ج: المباراة تقام فى ملعب بتروسبورت فى السابعة والنصف مساء اليوم

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورت المباراة مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباراة

س: هل يظهر لاعبون جدد مع الزمالك الليلة؟

ج: نعم، فمباراة اليوم قد تشهد الظهور الأول للتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق المنضم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما يعود للمشاركة طارق حامد الذى أثبتت المسحة التى خضع لها شفاءه من فيروس كورونا.

س: ماذا عن قائمة الزمالك للمباراة؟

ج:ضم باتشيكو لقائمة المباراة كلاً من: محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد، فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل، فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

س: وماذا عن غيابات الزمالك؟

ج: شهدت قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة.