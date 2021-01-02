محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي انتقد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، الحكم أمين عمر الذي أدار لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في دوري we المصري. وتعادل سموحة سلبياً مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري we المصري. وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حد يفسر ماذا يرد امين عمر في استاد اسكندرية". وأضاف: "استمرار امين عمر في اخطاءة الساذجة والغير مبررة". واختتم رئيس سموحة قائلاً: "سموحة يلاعب سيراميكا في حماية امين عمر".

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر منتقداً الحكم: سموحة يواجه سيراميكا في حماية أمين عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.