بالصور.. محاكاة لطريقة جلوس الجماهير في كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

قدم متطوعو بطولة كأس العالم لكرة اليد نموذجا للمحاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة إستاد القاهرة الدولي وفقا للإجراءات المحددة.

وقام وزير الشباب والرياضة بجولة داخل استاد القاهرة على هامش اجتماعه بمتطوعي بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة.

وحرص وزير الرياضة على القيام بجولة تفقدية شملت صالة إستاد القاهرة الدولي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات ومنطقة الاعلاميين ، وقاعات كبار الزوار.

وخلال الزيارة، أكد وزير الشباب والرياضة على أهيمة القيام بإتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها في البطولة دون أي خلل أو كسر للقواعد.

وقدم متطوعو البطولة نموذجا للمحاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة إستاد القاهرة الدولي وفقا للإجراءات المحددة.

ومن المقرر حضور نسبة تقدر بـ 30 % من سعة كل صالة من الصالات الأربع المقرر إقامة مباريات البطولة عليها وهي صالة ستاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة برج العرب ، وصالة 6 أكتوبر.