وزير الرياضة يعلن موعد جاهزية استاد القاهرة لاستقبال المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن استاد القاهرة من المنتظر أن يكون جاهزاً لاستقبال مباريات كرة القدم بداية من 15 يناير.

وكانت هيئة استاد القاهرة قد قامت بغلق الاستاد بعد نهائي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر، من أجل أعمال الصيانة الخاصة بالأرضية.

وقام وزير الشباب والرياضة بجولة داخل استاد القاهرة على هامش اجتماعه بمتطوعي بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة.

وشملت الجولة التي قام بها أشرف صبحي ملعب استاد القاهرة الدولي الخاص بكرة القدم.

وأشار أشرف صبحي خلال جولته الى جاهزية الاستاد لاستضافة المباريات بداية من 15 يناير الجاري.