سلبية مسحة مدافع الزمالك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، سلبية مسحته من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية "انستجرام" اليوم السبت، :"الحمد لله المسحة سلبية".

وكان اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق قبل أن يعلن شفاءه.

وتعرض عدد من لاعبي الزمالك للإصابة بالفيروس يأتي على رأسهم كل من طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

وأصبح طارق حامد وعبد الله جمعة متاحان للعودة للمباريات مجددًا، في المقابل اقترب محمود علاء من العودة مجددًا بعد شفاءه أيضًا.

ويستعد الزمالك الليلة لمواجهة إنبي في إطار مباراة تأتي من الأسبوع الخامس بمسابقة دوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط، حيث حال فوز الأبيض بلقاء الليلة سيكون متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تعادل أمس الجمعة أمام وادي دجلة سلبيًا.