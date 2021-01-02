صراع هدافي بريميرليج.. سون يسجل ويواصل مطاردة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، هدف فريقه الثاني في شباك ليدز يونايتد في المباراة المقامة بين الفريقين اليوم السبت بالجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هاري كين تقدم لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وسجل سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 43 من عمر اللقاء من صناعة زميله هاري كين.

وواصل سون بهذا الهدف مطاردة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في صراع هدافي بريميرليج هذا الموسم، بعد أن سجل هدفه الـ12 هذا الموسم، بينما يتصدر الملك المصري القائمة برصيد 13 هدفاً.

ويعتبر هدف سون في شباك ليدز يونايتد هو هدفه رقم 100 في مختلف البطولات بقميص توتنهام.

وساهم هاري كين وسون هيونج مين معاً كثنائي بتسجيل 13 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي ثنائي آخر في تاريخ البريميرليج خلال موسم واحد.