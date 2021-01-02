تأجيل مباراة جديدة في بريميرليج بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالبريميرليج.

وقرر اجتماع رابطة بريميرليج الذي عُقد صباح اليوم السبت، تأجيل المباراة بين الفريقين، بسبب فيروس كورونا.

وقال بيان الرابطة الإنجليزي، إن تأجيل اللقاء بين بيرنلي وفولهام جاء بسبب زيادة عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في نادي فولهام.

وأشار البيان الذي أصدره بيان بريميرليج إلى أنه سيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل مباراة فولهام أمام توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة الماضية، بسبب إصابات كورونا في نادي فولهام.