مصدر بالأهلي يكشف لـ "الخليج 365" مصير المحترفين بعد زيادة القوائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارتهم لم ولن يطلب استعادة أي لاعب تمت إعارته خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، على أنهم في النادي الأهلي لن يفكروا في قطع أي إعارة حتى بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة.

وكان الأهلي قد أعار عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مثل عمار حمدي لصفوف الاتحاد السكندري، محمد عبدالمنعم لصفوف سموحة، محمد الجزار لصفوف الجونة، عمرو جمال لفريق طلائع الجيش، وثنائي قطاع الشباب محمد فخري وشادي رضوان لفريق البنك الأهلي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أعلن سماحه بزيادة أعداد اللاعبين في قوائم الأندية.