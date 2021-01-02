برشلونة يعلن.. عملية جراحية ناجحة لكوتينيو وغيابه لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن غياب لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو لمدة 3 أشهر. وكان كوتينيو تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة فريقه أمام إيبار، الثلاثاء الماضي بالدوري الإسباني. وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسمياً عبر موقعه، يؤكد فيه نجاح العملية الجراحية التي أجراها كوتينيو صباح اليوم السبت. وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "أجريت صباح اليوم عملية ناجحة للاعب فيليب كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى". وأشار برشلونة في بيانه إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي تُقدر بثلاثة أشهر.

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