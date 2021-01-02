يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر اليوم 2/1/2021 في الدوري الاسباني

يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة هامه تجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيغو، مساء يوم السبت 2 يناير، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعثر ريال مدريد بالتعادل أمام إلتشي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، ليرفض التساوي مع أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 35 نقطة ويبقى في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

الملكي سيطوي صفحة إلتشي وسيصب جل تركيزه على هذه المواجهة من أجل تصحيح المسار

والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز وعدم التراجع إلى الخلف، والاستمرار في الضغط على الأتلتيكو للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

بينما سيلتافيغو تمكن من الانتصار على هويكسا بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

سيلتا فيغو الفريق الذي يقدم مستوى جيد هذا الموسم، حيث سيستعد لهذا اللقاء بتركيز عالي

ومعنويات مرتفعة، فهو سيقاتل بكل قوة رغم إدارك قوة الخصم من أجل تحقيق كسب الرهان ومحاولة الاستمرار في الطريق الصحيح.

موعد مباراة سيلتا فيغو ضد ريال مدريد

المباراة ريال مدريد × سيلتا فيغو

المسابقة الدوري الإسباني

الموعد السبت 2 يناير 2020 - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 3

الملعب ملعب سانتياغو برنابيو