مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر اليوم 2/1/2021

يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد بنظيره سيلتا فيغو، ضمن مجريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوي الإسباني، وذلك يوم السبت القادم 2 يناير 2021، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية للظهور أفضل في قادم المباريات.

سيكون موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية.فشل ريال مدريد في تحقيق فرصة التساوي بعدد النقاط مع الأتلتيكو، بعد

التعادل الإيجابي أمام إلتشي في الجولة الماضية بهدف لمثله، ليتواجد حالياً بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتربع على عرش الصدارة بـ35 نقطة.

الريال في محاولة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي بعد التغيرات البارزة في الأداء والنتائج السلبية التي يقدمها الفريق حتى هذه اللحظة، ويجب عليه التركيز في مباراته ضد سيلتا فيغو العنيد، والعمل على تصحيح الأخطاء السابقة لتحسين

سير خط الفريق.

في المقابل، يدخل سيلتا فيغو اللقاء بنشوة فوزه الأخير على هويسكا بهدفين لهدف، ليضع في جعبته 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

لكن على سيلتا فيغو الحذر جيداً من هبات مدريد الذي يسعى للصدارة بكل قوة، والتركيز على نقاط ضعفه إذا ما أراد الحصول على الثلاث نقاط كاملة، حتى يرفع من مستوى اللاعبين على الجانب البدني والنفسي في آن واحد.