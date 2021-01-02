مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر



تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل اللوس بلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مواجهة، ويسعى الريال لمصالحة

الجماهير بعد لقاء إلتشي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، أحرز النجم لوكا مودريتش الهدف في الشوط الأول ثم جاء التعادل بأقدام فيدل من ضربة جزاء في الشوط الثاني، ورغم التبديلات التي جاءت متأخرة بعض الشيئ من زيدان، لم يتمكن الملكي من تحقيق الانتصار.

بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، ولم يتذوق الفريق الخسارة منذ 6 مباريات في الليجا، مما يعني أنها ستكون مباراة غاية في القوة ولا يمكن تحديد هوية الفائز.