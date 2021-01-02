براعم الزمالك يفوز علي العمرانية بثلاثية نظيفه

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي ، مواليد ٢٠٠٧ على فريق العمرانية بثلاثية نظيفه، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك في الجولة الأولى، ضمن فعاليات مهرجان سوبر البراعم.

جاءت أهداف الزمالك عن طريق محمد هيثم هدفين، احمد حسن هدف. بهذه النتيجه حصد الفريق اول ثلاث نقاط في مهرجان البراعم.

يضم الجهاز الفني للفريق المدير الفني محمد عمر، ويعاونه كل من احمد سيد، عصام هلال، خالد قناوي أخصائي علاج طبيعي، رمضان عابدين مدرب حراس مرمى، مصطفى النقيب إداري الفريق.

الجدير الذكر ان مباريات فريق ٢٠٠٧ تقام على مدار ٧٠ دقيقة، بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط. كما فاز فريق

البراعم مواليد ٢٠٠٨ فاز على ضيفه ام خنان بعشرة أهداف مقابل لاشئ، في الجولة الأولى، ضمن فعاليات مهرجان سوبر البراعم.

أحرز أهداف الزمالك محمد احمد هدفين، ياسين ايمن هدفين محمد طارق ، احمد سامح، محمد هشام، ذياد حسين، محمد فرج، محمد ونيس. يضم الجهاز الفني للفريق المدير الفني خالد مصطفى، ويعاونه كل من إيهاب عبدالرحمن، علاء علوان، مصطفى البيبياني مدرب حراس مرمى، عمرو عبد التواب إداري الفريق.