توتنهام يتقدم على ليدز يونايتد في الشوط الأول

تقدم توتنهام على نظيره ليدز يونايتد ، بهدفين نظيفين ، المقامة على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوريالإنجليزي الممتاز.
سجل هاري كين مهاجم توتنهام الهدف الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 29،قبل أن يسجل سون هيونج مين لاعب السبيرز الهدف الثاني في الدقيقة 43.
يخوض توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:
لوريس- دوهيرتي- ألديرفيرلد- داير- ديفيز- هويبرج- وينكس- ندومبلي- بيرجوين- سون- كين.
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