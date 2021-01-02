شوط أول سلبي بين سموحة وسيراميكا

تعادل فريق سموحة مع سيراميكا كليوباترا من دون أهداف باستاد برج العرب ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

جاء الشوط متوازنًا من جانب الفريقين، وتصدى الهاني سليمان حارس سموحة لأكثر من تسديدة في الدقائق الأخيرة من الشوط.

يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط،

بينما سيراميكا في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

وضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلًا من:

حراسة المرمى: عامر عامر

وخط الدفاع: أحمد محسن وخالد صبحي وطارق سامي ورجب بكار

والوسط: كوامي بونسو ومحمد إبراهيم ومحمد توني ومحمد مسعد

والهجوم: شريف دابو وشادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري ومحمد جمال وعبدالله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

وضم تشكيل سموحة:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد الترهوني، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال.

الوسط: أحمد حمص، محمود عبدالحليم، رفيق كابو، محمد متولي كناريا، عبدالكبير الوادي.

الهجوم: محمد طلعت