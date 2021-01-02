كومان : لست نادمًا بسبب رحيل سواريز عن برشلونة

قال الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه ليس نادمًا على رحيل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني السابق وأتليتكو مدريد الحالي، عن الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال كومان خلال وقائع المؤتمر الصحفي اليوم السبت، قبل مواجهة برشلونة

وهويسكا بالليجا غدًا، أن طموحات سواريز تختلف مع أتليتكو مدريد كون أن أتليتكو لا يقارن تمامًا بفريق برشلونة من حيث الطموحات المنشودة على مدار الموسم الرياضي وعدد الأهداف المطلوبة في كل لقاء.وأضاف، عقب قدومي للفريق، اكتشفت أن الإدارة كانت تتجه إلى إصدار قرار برحيل سواريز، كما رأيت رغبة من اللاعب ذاته في الرحيل عن برشلونة وبالطبع لم يكن في مقدوري تغيير وجهته.وأضاف، برشلونة بحاجة ماسة الآن إلى مهاجم فعال على المرمى يستغل الفرص التي تتيح له، وعلينا أن نبحث عن ذلك.