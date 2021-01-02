وزير الشباب والرياضة يتابع سير عمل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد

تابع الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت 2 يناير غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

وخلال متابعة سير العمل بالغرفة أكد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد تأتي وفق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة في استضافة البطولات والأحداث الكبري التي تقام على أرض مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن غرفة العمليات تعمل على التواصل مع لجان التشغيل والمتابعة في الصالات الخاصة باستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهلة ويسر وازالة أي عوائق أو مشكلات تحدث في البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات .

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي صالة استاد القاهرة الدولي ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة 6 أكتوبر ، وصالة برج العرب بالإسكندرية

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبي الوزارات المعنية والمشاركة في أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد. في استضافة البطولات والأحداث الكبري التي تقام على أرض مصر.وأضاف وزير الشباب والرياضة أن غرفة العمليات تعمل على التواصل مع لجان التشغيل والمتابعة في الصالات الخاصة باستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهلة ويسر وازالة أي عوائق أو مشكلات تحدث في البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات .وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي صالة استاد القاهرة الدولي ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة 6 أكتوبر ، وصالة برج العرب بالإسكندريةوكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبي الوزارات المعنية والمشاركة في أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد.

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