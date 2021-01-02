إيهاب جلال سجل ملىء بالإنتصارات أمام الإسماعيلي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بنظيره فريق مصر المقاصة غدا الأحد ، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز. وسبق للنادي الإسماعيلى أن قام بمواجهة الفرق التى دربها إيهاب جلال فى 12 مواجهة حيث فاز فى مباراتين وتعادل 4 وخسر 6 مباريات ، وله 18 هدفًا وعليه 25 هدفًا وحقق كلين شيت مباراة واحدة. شيت مباراة واحدة. وواجه إيهاب جلال، فريق الإسماعيلى خلال قيادته لـ 5 أندية مختلفة وهم "تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وإنبى والمصرى " . وكانت تلك المباريات خلال مسابقة الدورى العام وذلك على النحو التالى … 18 مارس 2014 تليفونات بنى سويف 1 / 1 21 سبتمبر 2014 مصر المقاصة 2 / 2 2 مايو 2015 مصر المقاصة 2 / صفر 23 ديسمبر 2015 مصر المقاصة 1 / 4 13 مايو 2016 مصر المقاصة 2 / 3 27 أكتوبر 2016 مصر المقاصة ” 1 / 2 2 أبريل 2017 مصر المقاصة 2 / 3 2 نوفمبر 2017 إنبى 1 / 1 2 أبريل 2018 الزمالك 3 / 1 14 أبريل 2019 المصرى 1 / 1 2 أكتوبر 2019 المصرى 1 / 3 4 سبتمبر 2020 مصر المقاصة ” 1 / 4

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