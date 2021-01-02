عاجل | تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام بسبب حالات جديدة لكوفيد-19

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي السبت تأجيل المباراة المقررة الأحد بين بيرنلي وضيفه فولهام ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الضيوف.

وكتبت الرابطة في بيان “بعد تأجيل مباراتهم ضد توتنهام هوتسبر الأربعاء، خضع لاعبو فولهام وجهازه الفني على الفور لفحوصات جديدة وتم الإعلان عن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 الإيجابية هذا الصباح”.

وهذا هو التأجيل الرابع لمباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نيوكاسل أستون فيلا مطلع ديسمبر، وإيفرتون ومانشستر سيتي في 28 منه، وتوتنهام وفولهام التي كانت مقررة الأربعاء الماضي.

وأوضحت الرابطة “مع وجود القليل من الاختبارات الإيجابية داخل الغالبية العظمى من الأندية، يواصل الدوري الثقة في بروتوكولاته المتعلقة بـ”كوفيد-19″، مجددة التأكيد على أنها لا تخطط لإيقاف بطولتها مثلما تطالب بعض الأصوات ابرزها المدرب الجديد لنادي وست بروميتش ألبيون سام آلارديس.

وقال نادي فولهام في بيان “أولئك الذين ثبتت إصابتهم عزلوا ذاتيًا وفقًا لتوصيات الحكومة البريطانية والدوري الإنجليزي الممتاز”.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراتين المؤجلتين لفولهام.

كانت المباراة المقررة يوم الأحد لمواجهة فريقين في خطر كبير لأن بيرنلي (المركز 16) يتقدم بخمس نقاط فقط على فولهام (18) الذي يهبط إلى الدرجة الأولى.