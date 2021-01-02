زميل أرتيتا السابق يرى أنه الرجل المناسب لحل مشاكل آرسنال

كشف لاعب ريال سوسيداد الإسباني، ناتشو مونريال عن رأيه في المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، ميكل أرتيتا.

ولعب مونريال لصالح آرسنال بين عامي 2013 و 2019، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، تحت قيادة المدير الفني الأسطوري السابق، آرسين فينجر، والذي تم استبداله بالمدرب الإسباني، أوناي إيمري.

أنهى أرتيتا موسمه الأول مع آرسنال بشكل جيد بالفوز على تشيلسي (1-2) في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، لكن تعرض المدرب الإسباني لانتقادات شديدة بعد أن حقق فوز واحد فقط خلال عشر مباريات بالدوري الإنجليزي بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وكشف مونريال عن رأيه في زميله السابق بآرسنال، بعد أن استفاق الجانرز مرة أخرى في الدوري الإنجليزي؛ بالفوز على تشيلسي، قبل أن يتفوق على برايتون ويحقق الانتصار الثاني تواليًا، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مونريال في تصريحات لصحيفة ‘إل موندو ديبورتيفو’ الكتالونية: “أتابع آرسنال كثيرًا، لقد كان موسمًا صعبًا نوعًا ما”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: “في ظاهر الأمر، بدا الأمر جيدًا جدًا؛ بالطريقة التي أنهوا بها الموسم الماضي، بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع”.

وتابع: “صحيح أنهم بدأوا هذا الموسم بالفوز، لكن بعد ذلك تراجعت النتائج كثيرًا. لقد احتلوا المركز الخامس عشر، وعانوا من الكثير من الشكوك”.

وواصل: “النادي لديه ثقة كبيرة في ميكيل، وأنا أراه مستعدًا لحل هذه المشكلة وإضفاء لمسة شخصية على الفريق”.

وأتم الظهير الأيسر الإسباني: “أعتقد أن الفوز (3-1) على تشيلسي سيمنحهم الثقة”.

جدير بالذكر أن ناتشو مونريال انضم إلى آرسنال في يناير 2013 قادمًا من صفوف مالاجا الإسباني نظير تسعة ملايين جنيه إسترليني، وشارك مع الجانرز في 251 مباراة بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل عشرة أهداف، وتقديم 20 تمريرة حاسمة.