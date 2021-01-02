أخبار ليفربول: بطل مونديال 2002 ينصح أرنولد بالتألق في كأس العالم 2022 بقطر

قام أسطورة البرازيل السابق، كافو بإرشاد الظهير الأيمن لليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد للتألق مع إنجلترا في كأس العالم القادم 2022 بقطر، وتعزيز مكانته كأفضل لاعب في العالم في مركزه.

وقال كافو عن نجم ليفربول، أثناء حديثه خلال عرض فيديو نيابة عن اللجنة العليا، والهيئة المنظمة لجميع المشاريع المتأخرة لكأس العالم 2022: “يتمتع ألكسندر أرنولد بشخصية فريدة على أرض الملعب. ليس لديه خوف، تطور بسرعة في فترة زمنية قصيرة وسيساعده ذلك في أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. هناك أشياء أود أن أنصحه بفعلها حتى يصبح أفضل ظهير أيمن في العالم؛ وهي العمل على الحفاظ على مزاياه الطبيعية مثل لياقته البدنية المذهلة، والطريقة الرائعة التي يركل بها الكرة”.

وأضاف بطل مونديال كوريا واليابان 2002: “إذا فاز بكأس العالم مع إنجلترا، فإن ذلك سيرفعه بالتأكيد إلى مستوى أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع اللاعب الذي يصنف كأفضل ظهير أيمن في تاريخ اللعبة: “لقد كان لي شرف الفوز بكأس العالم مرتين مع البرازيل في 1994 و 2002، وكذلك المشاركة في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية”.

وواصل لاعب روما وميلان الإيطاليين السابق: “ألكسندر أرنولد لا يزال شابًا ولديه مستقبل عظيم إذا واصل السير على الطريق الصحيح. أتوقع أنه سيكون أحد أفضل الأظهرة في إنجلترا وفي العالم. عليه فقط أن يتعلم التمييز بين كونه مجرد لاعب كرة قدم ولاعب دولي، وأنصحه أن ينظر إلى نفسه كلاعب دولي”.

وأردف: “يدرك اللاعب الدولي أهمية التفاني والتركيز وأخلاقيات العمل التي تساعد العقل على التفكير في كل موقف. وبقدر ما أشعر بالقلق، أنا متأكد من أنه سيكون أحد اللاعبين البارزين في كأس العالم 2022“.

كما أعرب كافو، وهو سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمونديال قطر، عن ثقته في أن كأس العالم 2022 ستكون بطولة لا تنسى للاعبين والمشجعين، قائلًا: “ما يجري في قطر في الوقت الحالي من حيث الاستعدادات؛ سيضمن أن البطولة ستكون الأفضل في التاريخ. أوصي المشجعون بأن يأتوا من كل مكان إلى قطر؛ لمعرفة ما فعلته الدولة لجعل هذه النسخة استثنائية”.