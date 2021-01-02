اخبار السعودية | حجازي يؤكد عشقه لجماهير الاتحاد

حرص الدولي المصري، أحمد حجازي، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه الاتحاد، من خلال ظهوره في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال حجازي في المقطع “جمهور الاتحاد أحسن ناس”، ليؤكد على حالة المحبة الكبيرة بين اللاعب وجماهير العميد خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد قد ضم حجازي في صيف 2020 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من وست بروميتش ألبيون، واستطاع في فترة وجيزة الحصول على محبة واحترام الجماهير الاتحادية بفضل مستوياته المميزة.

وتنتظر الاتحاد مباراة هامة يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي مع الشباب في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وتعادل الاتحاد مع الشباب ذهابا بهدفين لكل فريق، وأحرز هدفي النمور جاري رودريجيز ورومارينهو، بينما سجل لليوث خوانكا وإيجور.

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