بث مباشر | مشاهدة ريال مدريد وسلتا فيغو في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة ريال مدريد وسلتا فيغو على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، بإدارة من الحكم الاسباني “ريكاردو دي بيرغوس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

انتكس ريال مدريد في الجولة الماضية بعدما عاد بتعادل مخيب من أرض “إلتشي”، لينفرد غريمه “اتلتيكو مدريد” بصدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

وقبل سفر ريال مدريد إلى إلتشي كان قد حقق خمس انتصارات متتالية في انتفاضه مثيرة لاقت إعجاب الكثيرين، وسيبحث اليوم عن الفوز 11 في الدوري الاسباني هذا الموسم بشكل عام من أجل خطف الصدارة ولو بشكل مؤقت ليضع اتلتيكو مدريد تحت الضغط قبل مواجهته لفريق “ديبورتيفو ألافيس” غدًا الاحد.

وينتظر النجم الفرنسي “كريم بنزيمة” رقم مميز الليلة، ففي حالة تسجيله هدفًا واحدًا سيصل إلى الهدف رقم 250 في تاريخه مع ريال مدريد في الدوري الاسباني.

وإثار قائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” الجدل بعدم تواجده في قائمة الفريق لمواجهة سلتا فيغو اليوم في ظل شائعات عدم توصله لإتفاق مع إدارة بيريز من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم، ولكن أكدت الصحف الإسبانية ان غيابه بسبب آلام في المعدة.

على الجانب الآخر، يعيش نادي سلتا فيغو فترة رائعة حيث لم يتذوق طعم الخسارة في 6 مباريات في الدوري الاسباني، فاز في 5 وتعادل في مباراة واحدة فقط، ما جعله يبدأ عام 2021 وهو في النصف الأول في جدول الترتيب.

ويحتل نادي سلتا فيغو المركز الثامن برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابع “غرناطة”، وبفارق نقطتين عن المركز السادس الذي يتواجد فيه “برشلونة”.

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