بث مباشر | مشاهدة الزمالك وانبي في الدوري المصري We “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وانبي” في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الزمالك وانبي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة الزمالك وانبي على استاد بتروسبورت، بإدارة من الحكم من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

استعاد نادي الزمالك بعض من عافيته إثر تحقيقه الفوز الثاني في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “سموحة” في الجولة الماضية، بعد فوزه في الجولة الأولى على “المقاولون العرب”، وتعادله في الثانية مع “بيراميدز”.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم على انبي سيصعد للمركز الثاني ليتساوى مع “الاهلي” في عدد النقاط، وسيصبح الفارق بينه وبين المتصدر “الجونة” نقطة واحدة فقط مع الأخد في الاعتبار ان فريق ميت عقبة يمتلك مباراة مؤجلة امام غريمه التقليدي الاهلي.

وقد تشهد مباراة الزمالك اليوم الظهور الأول للظهير الأيمن التونسي “حمزة المثلوثي”، كما أصبح “طارق حامد” جاهز للمشاركة بعد شفاءه من فيروس كورونا، فيما سيغيب “مصطفى محمد وفرجاني ساسي” لأسباب إدارية، بالإضافة إلى غياب “محمود علاء” لعدم الجاهزية، و”محمود جنش” للإصابة.

في المقابل، تعادل نادي انبي في الجولة الماضية امام “غزل المحلة”، وقبل ذلك حقق الفوز على “مصر المقاصة” في الجولة الثانية، وخسر في الأولى امام “أسوان”.

ويحتل انبي المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز على الزمالك سيقفز إلى المركز الخامس ليتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط.

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