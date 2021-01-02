بث مباشر | شاهد الاهلي والتعاون في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الاهلي والتعاون” في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تقام مباراة الاهلي والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت جرينتش.

يتطلع النادي “الاهلي” إلى استغلال هدايا “الهلال” المتكررة، بعد تعادله للمرة الثانية على التوالي امس امام “الشباب” وقبل ذلك امام “الاتحاد”، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

واثناء تعثرات الهلال الأخيرة، حقق الاهلي 3 انتصارات متتالية في الدوري السعودي ليحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر “الهلال”، وسجل لاعبوه 18 هدف، واهتزت شباكه 14 مرة.

على الجانب الآخر، لم يحقق نادي التعاون الفوز في اخر 5 مباريات في الدوري السعودي سوى مرة واحدة، حيث تعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة وكانت على يد “العين” في الجولة الماضية.

ويتواجد نادي التعاون في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع “الفتح” الذي فاز أمس على “ضمك” لحساب الجولة الحالية، وبفارق 3 نقاط عن المركز السادس الذي يحتله “الاتفاق” الخاسر امام الوحدة.

ويتفوق الاهلي على التعاون من حيث المواجهات المباشرة بينهما في اخر 20 مباراة في الدوري السعودي، حيث فاز الفريق الأخضر في 8 مباريات، مقابل 4 انتصارات لسكري القصيم، فيما سيطر التعادل 8 لقاءات.

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