شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي هجومي يقود طنطا ضد القناة بـ«الممتاز ب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة القناة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز «ب». وشهد التشكيل عودة محمد جودة وتواجد شهاب فتحي، وجاء تشكيل طنطا كالآتي:- في حراسة المرمي: محمد فتحي خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد عوض، محمد اشرف، زيكو. خط الوسط: حسام غالي، السيد ابو امنه، عصام عادل. خط الهجوم: محمود صلاح، اسامه النجار، محمد جودة. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من :- محمد موسي «حارس مرمي، محمد ماجد اونش، سليمان عبدربه، عبدالرحمن الدح، كريم أسامه، ميدو جمال، عبدالله النجار، محمد هشام، محمد كامل. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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