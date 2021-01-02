شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع اللمسات النهائية لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري، قامت بتنفيذ التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية .
وقامت اللجنة بتنفيذ التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، وصالة التدريب، والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.
هذا وقد تابع الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة التدريبات النهائية للمتطوعين واطمأن على سير التدريبات، مؤكداً على التدابير والاجراءات الاحترازية، موضحاً اهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعدادات استضافة مصر للبطولة.
ونفذت التدريبات النهائية بحضور عددا من لجنة المتطوعين للبطولة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبوالعينين، والاستاذ إسلام عبدالعزيز، والدكتور عبدالله الباطش.
يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الادارية، ٦ اكتوبر، وبرج العرب بالاسكندرية.
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