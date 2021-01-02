شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في معسكر منتخب اليد استعدادًا للمونديال و٢٣ لاعبا في القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق اليوم معسكر منتخبنا الاول لكرة اليد الاخير استعدادا للمونديال.. وذلك بالصالة رقم «1» باستاد القاهرة وهو الملعب الذي ستقام عليه مباريات الفراعنة المقرر انطلاقها 13 من الشهر الجاري بمواجهة تشيلي في مباراة الافتتاح ضمن مباريات المجموعة السابعة التي تضم مصر وتشيلي والسويد والتشيك.

واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا على ضم ٢٣ لاعبا للمعسكر وتم استبعاد الرباعي المصاب عمر سامي ومصطفي خليل وأحمد خيري ومصطفي بشير.

وجاءت القائمة على النحو التالي: كريم هنداوي وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل يحيي الدرع وعلي زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

ويستعد منتخبنا لمواجهتي اليابان وديا يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.