شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل حلمى طولان فى 21 مباراة أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الزمالك وإنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت، ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

فيما يدخل فريق إنبى بقيادة مدربه المخضرم حلمى طولان المباراة باحثًا عن فوز معنوى واقتناص ثلاث نقاط غالية تقود الفريق لمنطقة أعلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، حيث خاض الفريق البترولى ثلاث مواجهات قبل الصدام مع الزمالك، وحقق الفوز فى واحدة، والتعادل فى أخرى، وخسر لقاء وحيد، ويأمل حلمى طولان فى تقديم مباراة قوية تستعيد الثقة للاعبيه، وتكون أول فوز يحققه الفريق فى العام الجديد 2021

وواجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى ناديه الزمالك فى21 مباراة من قبل فى مسابقة الدوري، بدءًا من موسم 2002/2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 10 مباريات.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، ومباراتين مع انبى فى دورى الموسم الماضى فاز فى الدور الاول بهدفين مقابل هدف وخسر فى الدور الثانى بهدف دون رد.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصري، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنان وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، فى المقابل يدخل ابناء طولان المواجهة محتلا المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققهم من فوز وحيد وتعادل.